Руският президент Владимир Путин заяви, че е твърде рано да се твърди, че дронът, паднал в Румъния, е руски, след като Европа реагира остро на инцидента.

Дронът се разби през нощта срещу петък, рани двама души и предизвика пожар. Румъния подчерта, че апаратът е руски.

„Току-що научих, преди да вляза в тази зала, че нещо се е случило с това, което уж било наш дрон“, каза Путин на пресконференция в казахстанската столица Астана. „Никой не може да каже какъв е произходът на този или онзи летателен апарат, докато не бъде извършена експертиза“, заяви той. „Ако ни предоставят обективни данни, тогава ще оценим случилото се“, добави Путин.

Навлизания на дронове в румънското въздушно пространство са засичани десетки пъти от началото на войната на Русия срещу Украйна през 2022 г., но това е първият случай, при който жилищна сграда в страната е ударена.

