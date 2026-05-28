Доналд Тръмп разклати отношенията между САЩ и Европа и постави под съмнение ролята на Вашингтон като надежден партньор на Стария континент. Това коментираха в предаването „Челюсти“ бившият военен министър Красимир Каракачанов и бившият заместник-министър на външните работи Милен Керемедчиев. Повод за разговора станаха последните действия на американския президент - заплахи за изтегляне на САЩ от НАТО и напрежение с европейски лидери, както и политиката му към Близкия изток.

“Тръмп целенасочено и твърдо разбива досегашния световен ред, защото смята, че международните организации и съюзи вегетират на гърба на Съединените щати“, твърди Керемедчиев. Според него Вашингтон е похарчил над 3 трилиона долара за войни без реален ефект, докато Китай е увеличил икономическата си мощ. По думите му Тръмп се стреми „отново да доминира света“ чрез икономическо влияние и по-сдържано военно участие, като вече открито заявява американските интереси, вместо да ги прикрива зад „каузи и клишета“.

Според Каракачанов Тръмп не е приятел на Европа и гледа на континента по-скоро като на инструмент за влияние, отколкото като на равноправен партньор. “Американската политика от години се стреми да не допуска силна и независима Европа, а Източна Европа се използва като клин срещу западноевропейските държави. Старият континент трябва да се еманципира и да започне да защитава по-прагматично собствените си икономически и геополитически интереси. Няма как да бъдеш силен, когато си се лишил от евтините суровини и пазари“, посочи Каракачанов и предупреди, че Европа рискува да остане второстепенен фактор в световната политика.

Редактор: Ралица Атанасова