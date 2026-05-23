От години той е сред най-активните критици на президента Владимир Путин и на политиката на Кремъл
Русия обяви бившия световен шампион по шахмат Гари Каспаров за международно издирване. Срещу него са повдигнати обвинения в публично оправдаване на тероризъм и в нарушения на закона за чуждестранните агенти.
По обвинението за оправдаване на тероризма той може да получи между 5 и 7 години затвор. Руският съд е постановил Каспаров да бъде арестуван при евентуалното му връщане в страната.
Руски съд арестува задочно легендата Гари Каспаров
През 2022 година руското министерство на правосъдието включи шахматиста в списъка на чуждестранните агенти. От години той е сред най-активните критици на президента Владимир Путин и на политиката на Кремъл. В момента Каспаров живее извън Русия.
