Категорично не е имало политически чадър над прокурорския син. Това заяви в ефира на „Събуди се” депутатът от ГЕРБ-СДС Румен Христов по отношение на заловения снощи прокуроски син Васил Михайлов. „Процесът по издирване на човек, за който разбираме, че е имал цяла верига от помагачи, не е лесен. Мисля, че те стъпиха върху това, което беше свършено от Даниел Митов и полицията. Имаме едно надграждане. В това няма нищо лошо. Михайлов демонстрира едно самочувствие и в крайна сметка щракнаха белезниците. Темата е важна, защото престъпниците не бива да остават на свобода”, посочи Христов.

„В момента мога да определя парламента като скучен, но работещ. Някои от нещата, които се случиха с правилника, можеха да бъдат избегнати и да не се получава това напрежение”, заяви той. „Ако върнем лентата назад в 51-о Народно събрание, когато бяхме девет политически формации, някои от тях спекулираха с реплика от 20 секунди и бонус дуплика от 3 минути. Така го правиха по пет, шест пъти от парламентарна група. Това ограничение не е лошо”, заяви Христов относно предложените промени в правилника на НС.

Контрол или ограничаване на опозицията: Накъде водят промените в парламентарния правилник

Относно достъпът до информация до документи той коментира, че това е важно и там се постига някаква договорка да останат възможностите да се пита. По думите му от една страна има рационални и добри предложения, от друга страна има неща, които няма да променят ефективността на парламента.

Той коментира, че победата на „Прогресивна България” на изборите на 19 април е впечатляваща, но е и отговорност. „Това не се е случвало от времето, когато управлява СДС. На всяко българско правителство пожелавам успех, пожелавам го и на тях, защото успехите са за цяла България”, заяви той.

По отношение на Висшия съдебен съвет Христов заяви, че категорично трябва да има смяна. „Тази реформа, изборът на нов ВСС е нещо важно”, заяви той.

„Борисов вчера отговори и каза, че не познава Пепи Еврото. Аз също не съм го виждал. Нека тези, които се занимават с обследването да дадат крайната оценка”, каза още Христов. Той заяви, че не знае дали е лобирано от представители на ГЕРБ-СДС в полза на Теодора Георгиева.

На първо четене: Депутатите отново създадоха Комисия за противодействие на корупцията

„Аз съм „за” създаването на Антикорупционната комисия. Вчера се случи така, че закъснях и не можах да гласувам. Искаме отново да бъде създадена най-малкото, защото се опитваме да получим над 200 милиона евро, които са важни за България в този момент”, заяви Христов и допълни, че законът се приема в много бърз порядък. „Може би няма да бъде перфектен, но той винаги може да бъде подобрен. Важното е в момента да изпълним изискванията на ЕС и след това бихме могли да го доразвием”, каза депутатът.

Христов коментира и мерките за справяне с високите цени, които правителството предлага. „Аз винаги съм бил скептичен към администриране в условията на пазарна икономика, но мерки трябва да има, най-малкото, защото светва лампичката на производителя, прекупвача и на търговеца, че те са наблюдавани. Има мерки, които харесвам. Например строго наблюдение на веригата на доставки”, заяви още той.

Румен Радев към DARA: Ти вече си част от европейската политика

Депутатът от ГЕРБ-СДС коментира и победата на DARA на „Евровизия”. „Горд съм с това, което постигна това младо момиче. Тя е един много трудолюбив човек и показа на всички млади хора в България, че когато имаш желание и влагаш много труд, можеш да прославиш България по света”, заяви Христов.

„Много се надявам, че властта ще се справи с организацията на това мащабно събитие. Не виждам нищо срамно да се намери някой продуцент отвън. Въпросът е събитието да стане наистина колосално и да се заговори отново за България. Не подценявам нашите хора, които ще се занимават с тези неща, но събитието е много мащабно. Според мен София трябва да е домакин от гледна точка на логистиката, на това, което могат да видят посетителите, хотелска база, летище, транспорт, метро до летището. Има си комитет, нека той да реши”, заяви той.

Обявиха бедствено положение за община Велико Търново заради обилния дъжд

По отношение на наводненията във Великотърновско, причинени от поройните дъждове, Христов заяви, не трябва да се допуска непочистване на корита, но „това е една изненада от огромното количество дъжд”.

Целия разговор гледайте във видеото.

Редактор: Ивета Костадинова