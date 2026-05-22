Президентът на САЩ Доналд Тръмп потвърди в петък, че няма да присъства на сватбата на сина си Доналд Тръмп-младши с Бетина Андерсон, планирана за този уикенд на Бахамите, съобщава АФП.

Тръмп заяви, че „обстоятелствата, свързани с управлението на държавата", го задължават да остане в Белия дом по време на „важен период", без да уточнява подробности.

"Въпреки че много исках да съм с моя син Дон-младши и с най-новия член на семейство Тръмп - бъдещата му съпруга Бетина, обстоятелствата, свързани с управлението на държавата, и любовта ми към Съединените американски щати не ми позволяват да го направя", написа Тръмп в своята мрежа Truth Social.

Ден по-рано той беше посочил, че „иранската война" прави момента неподходящ за отсъствие. Белият дом съобщи за промяна в пътния план на президента - отменен е и планираният уикенд в голф курорта му в Ню Джърси.

Решението идва в момент, когато преговорите за прекратяване на близкоизточната война изглежда достигат критична точка. Иран разглежда ново американско предложение, а началникът на армията на посредника Пакистан се отправя към Техеран.

Успоредно с това нараства и напрежението с Куба - Съединените щати засилват натиска върху комунистически управлявания остров, след като повдигнаха обвинения срещу бившия президент Раул Кастро. Американската армия е изпратила самолетоносач и придружаващи военни кораби в Карибско море.

