Ден преди 24 май ще ви разкажем за биографията на един от най-забележителните театрални режисьори - Теди Москов, която съвсем скоро беше представена на книжния пазар. Той и неговата фамилия най-добре знаят какво се случва, когато се превърнеш в жертва на една идеологическа машина, която унищожава съдби.

"Някои могат, други не" - това е заглавието на биографията на Теди Москов. Режисьорът, в чийто спектакли има неподправена доза хумор и сарказъм и докато някои смятат самоиронията за признак на слабост, то Теди Москов се развихря именно в това поле.

Режисьорът описва работата си в театъра като второ извръщение. Защото първото го правел преводачът на пиесата. А третото и четвъртото е запазено за актьорите. В зависимост от техния брой на сцената.

Във времена, когато истината има все по-малко има значение, на преден план излиза съхраняването на родовата памет. А когато тя е изпълнена с насилие, трудно може да бъде изкривена, както историята.

"Моят дядо е направил аутопсията цар Борис III и го е погребал в Рилския манастир. Той е преподавал на студенти и е показвал сърцето на Борис III като пример за масивен инфакт по това време. Но дали той е получил инфаркт, или е бил убит, ще остане загадка", разказва режисьорът.

"Той отказва да отиде в Катин лично на Богдан Филов. Той му казва, че никой министър-председател не може да заповядва на български просефор. След това той е имал проблеми, а след 9 септември започват лъжи. Другият ми дядо е черпил приятели в деня, в който е починал Георги Димитров. По донос на най-добрия му приятел го изпращат в Белене, защото той казва, че е черпил за смъртта на Димитров", допълва още той.

