През тази седмица проф. Кирил Топалов представи своя най-нов роман - "Огънят". Това е история, която ни потапя в мрачното време на 16-и век и светлината, която води към мъченичеството един младеж. Той я представи в предаването "Офанзива с Любо Огнянов" по NOVA NEWS.

"Обмислях този роман почти 60 години. Щастлив съм, че го написах сега, а не след един дълъг период на съзряване и помъдряване. Аз замислих този роман през есента на 1965 година, след като имах лекция по стара възрожденска литература и фолклор. Основната тема е свети Георги Нови Софийски", разказва проф. Топалов.

"Трябва да имаш житейска мъдрост, за да съчетаеш стара епоха със своето време. Само да обрисуваш нещо няма смисъл, науката вече го е направила", заяви авторът.

"Докато се готвех за тази книга, аз изчетох всичката историческа литература за 16-и век. Преобладаващата част от интелигенцията, която управлява Балканите, са местни деца, които са взети като еничари. Те са ги подлагали на "тестове", за да проверят умствените им качества", каза още проф. Топалов.

