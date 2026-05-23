90 души загинаха при взрив във въгледобивна мина в Северен Китай. Девет миньори все още се издирват. По време на аварията под земята е имало 247 работници. Част от тях са били спасени, а десетки са останали блокирани след взрива.

Според властите причината за тежкия инцидент е опасно повишаване на нивата на въглероден оксид, което е довело до експлозия. На място продължава спасителната операция.

Около 40 000 души в Калифорния бяха евакуирани от домовете си заради теч на опасно химическо вещество

Китайският президент Си Дзинпин призова за пълно разследване на трагедията и за по-строг контрол върху безопасността в мините.

Редактор: Никола Тунев