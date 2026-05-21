Още 14 души са задържани при операцията за притежание, употреба и разпространение на наркотици, която турските власти водят близо половин година, съобщи турската държавна телевизия ТРТ Хабер.

Арестите, значителна част от които засягат известни личности от шоубизнеса, са за употреба, покупка, приемане от други лица или улесняване на употребата на забранени вещества, което е довело до застрашаване на обществения ред, предаде кореспондентът на БТА в Анкара Айше Сали.

Сред задържаните са актрисата Серенай Саръкая, поп певецът Тан Ташчъ, певецът Фатих Караджа, рапърът Хакан Айдън, актрисата Фейза Дживелек и актьорът Онур Туна.

След събирането на съответните доказателства жандармерията в Истанбул е издала заповед за задържането, издирването, извършването на биологичен анализ и вземането на показания от 25 лица. В обхвата на разследването са претърсени 24 адреса в различни райони на окръзите Истанбул и Мугла, където се намира и турският курорт Бодрум.

Паралелно е водено и разследване, при което е задържано голямо количество кокаин при опит да бъде внесено в Турция по море. В същото време са установени места за производство на наркотици в Истанбул и са задържани мнозина дилъри. Дрогата, открита в тях, е конфискувана.

