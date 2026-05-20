Президентът на САЩ Доналд Тръмп заяви днес пред репортери, че не бърза да сложи край на конфликта с Иран. Той подчерта, че постигането на целите на мисията е по-важно от определянето на срокове за нейното приключване, предаде "Ройтерс".

Доналд Тръмп: Иран иска да преговаря, но казах, че e твърде късно

Саудитска Арабия оценява решението на Тръмп да даде повече време на преговорите с Иран, заяви външният министър на кралството принц Файсал бин Фархан.

Тръмп обяви удължаване на примирието с Иран

Тръмп заяви по-рано тази седмица, че Саудитска Арабия, ОАЕ и Катар са го помолили да отложи планирания удар на САЩ срещу Иран, за да се даде повече време за преговори.

