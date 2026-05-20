Властите във Вилнюс обявиха въздушна тревога и активираха мисията на НАТО

Председателят на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен заяви, че Русия носи отговорност след сигнала за дрон в Литва.

Публичните заплахи на Русия срещу нашите балтийски държави са напълно неприемливи. Нека да няма никакво съмнение. Заплахата срещу една държава членка е заплаха срещу целия ни Съюз”, написа Фон дер Лайен в социалната мрежа X.

Литва затвори летище и обяви въздушна тревога заради опасност от дронове

„Русия и Беларус носят пряка отговорност за безпилотните летателни апарати, които застрашават живота и сигурността на хората по нашия източен фланг. Европа ще отговори с единство и сила. Ще продължим да укрепваме сигурността на нашия източен фланг чрез силна колективна отбрана и готовност на всяко ниво”, допълни тя.

Тази сутрин въоръжените сили на Литва активираха мисията на НАТО за въздушно патрулиране и обявиха въздушна тревога във Вилнюс, след като в близост до границата на страната бе засечен предполагаем дрон. Въздушната тревога в литовската столица бе отменена около 10:58 часа.

Редактор: Мария Барабашка
Източник: БГНЕС

Последвайте ни

tracking tracking tracking tracking tracking tracking tracking