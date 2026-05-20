Снимка: БГНЕС/ЕПА
Властите във Вилнюс обявиха въздушна тревога и активираха мисията на НАТО
Председателят на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен заяви, че Русия носи отговорност след сигнала за дрон в Литва.
„Публичните заплахи на Русия срещу нашите балтийски държави са напълно неприемливи. Нека да няма никакво съмнение. Заплахата срещу една държава членка е заплаха срещу целия ни Съюз”, написа Фон дер Лайен в социалната мрежа X.
„Русия и Беларус носят пряка отговорност за безпилотните летателни апарати, които застрашават живота и сигурността на хората по нашия източен фланг. Европа ще отговори с единство и сила. Ще продължим да укрепваме сигурността на нашия източен фланг чрез силна колективна отбрана и готовност на всяко ниво”, допълни тя.
Russia’s public threats against our Baltic States are completely unacceptable.— Ursula von der Leyen (@vonderleyen) May 20, 2026
Let there be no doubt.
A threat against one Member State is a threat against our entire Union.
Russia and Belarus bear direct responsibility for drones endangering the lives and security of people…
Тази сутрин въоръжените сили на Литва активираха мисията на НАТО за въздушно патрулиране и обявиха въздушна тревога във Вилнюс, след като в близост до границата на страната бе засечен предполагаем дрон. Въздушната тревога в литовската столица бе отменена около 10:58 часа.Редактор: Мария Барабашка
