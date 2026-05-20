Председателят на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен заяви, че Русия носи отговорност след сигнала за дрон в Литва.

„Публичните заплахи на Русия срещу нашите балтийски държави са напълно неприемливи. Нека да няма никакво съмнение. Заплахата срещу една държава членка е заплаха срещу целия ни Съюз”, написа Фон дер Лайен в социалната мрежа X.

„Русия и Беларус носят пряка отговорност за безпилотните летателни апарати, които застрашават живота и сигурността на хората по нашия източен фланг. Европа ще отговори с единство и сила. Ще продължим да укрепваме сигурността на нашия източен фланг чрез силна колективна отбрана и готовност на всяко ниво”, допълни тя.

Russia’s public threats against our Baltic States are completely unacceptable.



Let there be no doubt.



A threat against one Member State is a threat against our entire Union.



Russia and Belarus bear direct responsibility for drones endangering the lives and security of people… — Ursula von der Leyen (@vonderleyen) May 20, 2026

Тази сутрин въоръжените сили на Литва активираха мисията на НАТО за въздушно патрулиране и обявиха въздушна тревога във Вилнюс, след като в близост до границата на страната бе засечен предполагаем дрон. Въздушната тревога в литовската столица бе отменена около 10:58 часа.

