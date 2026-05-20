Делото „Карантината“ се разглежда от Софийския градски съд (СГС), след като обвинителният акт бе внесен от Европейската прокуратура (ЕПО).

Портних, бившият областен управител на Варна Стоян Пасев и двама служители от Изпълнителна агенция „Морска администрация“ са подсъдими за измама, свързана с реконструкцията на несъществуващо рибарско пристанище.

Делото срещу Иван Портних влиза в Софийския градски съд

Снимка: Емил Дамянов, NOVA

Четиримата са обвинени във фалшифициране на документи и предоставяне на невярна информация. Според обвинението целта е била да бъдат получени незаконно 3,4 млн. евро по проект, съфинансиран от Европейския фонд за морско дело и рибарство.

Снимка: Емил Дамянов, NOVA

Часове, преди заседанието с пост във Facebook Портних коментира: "Обвинението е, че сме реконструирали несъществуващо пристанище. Обвинение, съшито с бели политически конци. Десетки свидетелства сочат обратното – на „Карантината“ е имало рибарски порт още при социализма!"

Той припомня историята на това, както той го нарича, "скалъпено дело, използвано срещу мен нееднократно".

"- Варненски политически доносници съчиниха сигнала срещу мен до Европрокуратурата

- Случаят беше раздухван винаги по време на важни избори, за да се използва като компромат

- Удобни медии се постараха да обслужат политическите интереси на ПП-ДБ

- Нееднократно проектът беше проверяван, но не беше установено нито едно финансово нарушение. Нито едно!

- Делото беше поето от вече тотално дискредитираната българска европрокурорка Теодора Георгиева

- Едни от най-фрапантните нарушения на Георгиева са по делото за „Карантината“ и тези обстоятелства тепърва ще се изясняват

- Позорно отстранената Георгиева изпълняваше политическа поръчка срещу мен, водеше неправомерно разпити, даваше изявления за избрани медии по време на предизборни кампании. Брутални нарушения само по този казус!", пише Портних.

Европейската прокуратура разследва предполагаема корупция в дирекция „Морско дело и рибарство”

"Днес делото най-после е вече в съда, за което призовавам отдавна – за да не могат повече да го използват като политическа дъвка! А междувременно „Карантината“ спечели Син флаг заедно с още 5 български пристанища за сезон 2026! Едно признание, което Варна трябва да популяризира, за да носи имиджови и финансови ползи на града и региона! От движение „Син флаг“, което всяка година отличава обекти по черномориено – плажове и пристанища, са категорични: „Карантината“ отговаря на всички екологични и инфраструктурни норми.

Направихме всичко възможно, за да създадем модерни условия за варненските рибари, както и модерна туристическа инфраструктура. Времето показва фактите и истината рано или късно излиза наяве", допълва още той.

Делото е насрочено за днес в 13:00 ч.