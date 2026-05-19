Мисля, че тази инжекция не е само за българските музиканти и артисти, тя е за цялото наше общество. DARA по един много специфичен начин показа как с изключителна откровеност, енергията, която носиш и не се притесняваш да я живееш, с това, което си, и огромния талант, и най-вече с постоянство и труд, ти можеш да впечатлиш не само с една песен, но и с човека, който си, един цял свят, и този свят да изпадне в невъзможна еуфория. Това каза за победата на DARA на „Евровизия” в „Интервюто на NOVA” изпълнителката Люси Дяковска.

„Няма човек в Германия, който да не ме среща на улицата с „Бангаранга”. Подобно нещо не се е случвало до сега и това е едно много различно начало за нас като общество, но и не само за България, вероятно и за света. Може би ще успеем по този начин да победим един социален застой, в който се намира света”, каза Дяковска.

„Бангаранга“ премина 10 милиона гледания в YouTube и над 3 милиона слушания за ден в Spotify

„В момента тя е №1 в класациите на iTunes. Тя е и в Топ 10 на световните Spotify класации. Това е нещо, което не само никой българин не е постигал, но и малко световни звезди и утвърдени артисти успяват да направят в рамките на един ден. Това показва огромен интерес”, каза още изпълнителката.

„Вчера се чух със Саня и ѝ казах: „Ти можеш да направиш това за DARA - да отвориш вратата и да намериш най-правилните хора в света и във всяка една държава, които ще ѝ дадат свободата да продължи да бъде артистът, който тя всъщност е още от първия миг, в който стъпи на сцената на X Factor”, каза още Люси Дяковска.

