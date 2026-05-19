Изпитният вариант за държавния зрелостен изпит по български език и литература ще бъде изтеглен измежду внушителните 5 859 375 възможни комбинации. Жребият ще се проведе на 20 май в 6:00 часа в сградата на Министерството на образованието и науката, като достъпът за медиите е предвиден до 5:50 часа.

За провеждането на матурата са ангажирани близо 13 800 квестори. Зрелостниците ще се явят в 783 училища, разпределени в общо 4320 изпитни зали.

МОН представи информация за подготовката за предстоящите матури

Началото на изпита е в 8:30 часа, като учениците трябва да заемат местата си поне половин час по-рано. Те трябва да носят документ за самоличност и служебната бележка за допускане, която може да бъде представена и в електронен формат.

Форматът на изпита остава без промяна. Тестът включва 41 задачи - 22 с избираем отговор, 16 със свободен отговор, 2 с разширен свободен отговор и една задача за създаване на аргументативен текст - интерпретативно съчинение или есе. Подадените заявления за нея са над 53 000.

Матурата има за цел да оцени знанията и уменията на учениците по граматика, правопис и лексика, както и способността им да анализират текст и да създават собствено писмено изложение. Максималният брой точки, който може да бъде постигнат, е 100.

