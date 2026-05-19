Националният съвет за тристранно сътрудничество започна обсъждането на проектите за промени в Закона за защита на конкуренцията и в Закона за защита на потребителите. Те са свързани с високите цени на стоки и услуги.

Припомняме, че двата проекта бяха приети на първо четене в Народното събрание.

След свикана от премиера Румен Радев среща в Министерския съвет миналата седмица стана ясно, че управляващите ще удължат с една седмица сроковете за обсъждане и предложения по проектите.

„Смисълът на социалния диалог е да превръщаме различните гледни точки в общи решения в интерес на обществото“, коментира заместник министър-председателят и министър на финансите Гълъб Донев по време на извънредното заседание на НСТС. Той благодари на членовете на съвета за бързата реакция на поканата и подчерта значението на конструктивния тон в работата им.

В рамките на заседанието бяха заложени за обсъждане няколко ключови законопроекта. Първите две точки от дневния ред включват промените в Закона за защита на конкуренцията и Закона за защита на потребителите, внесени от Явор Гечев и група народни представители. Тези предложения целят намиране на решения за проблемите с цените.

Третият основен акцент е становище по Закона за събиране на приходите и извършване на разходите до приемането на държавния бюджет за 2026 година, внесен от Владимир Раков и група народни представители. Този документ обхваща държавния бюджет, бюджета на държавното обществено осигуряване и бюджета на НЗОК до окончателното им приемане за съответната година.

По време на откриващата дискусия Гълъб Донев изрази надежда за постигане на „решения, които са едновременно социално справедливи и икономически устойчиви”. Той призова присъстващите да запазят взаимно уважение дори при различни позиции, като отбеляза, че тристранният диалог често се възприема като пространство на високо напрежение, но общата цел остава постигането на разумни управленски решения.

В хода на разговорите беше направено предложение от страна на синдикатите за споделяне на първоначални виждания относно бюджетната процедура за 2026 година. „Заседанията на Националния съвет за тристранно сътрудничество са изцяло медийни и дори да не присъстват медии в залата, те имат възможност да следят нашата работа”, посочи Донев, като уточни, че по-детайлни коментари по бюджетната тема могат да бъдат направени в неформален формат след официалната част.

Дневният ред беше приет единодушно, а в заседанието се включиха и вносителите на законопроектите от Народното събрание – Явор Гечев и Константин Проданов от парламентарната група „Прогресивна България”.

