Грандиозното финално изпълнение на песента „Бангаранга“ на DARA вече е събрало над 10 милиона гледания в официалния YouTube канал на конкурса „Евровизия“. Българското участие продължава да генерира силен международен интерес след финала на събитието.

Паралелно с това организаторите възстановиха ежедневната Spotify класация на „Евровизия“, която ще се актуализира до 11 юни. Данните показват общо над 16,4 милиона стриймвания за всички 35 участващи песни само ден след големия финал, като „Бангаранга“ заема убедително първото място.

Българската песен отчита 3 304 607 слушания за деня, следвана от Израел с „Michelle“ (968 276), Румъния с „Choke Me“ (941 628) и Финландия с „Liekinheitin“ (786 641). В топ 10 попадат още Италия, Швеция, Молдова, Дания и Гърция, като конкуренцията между участниците остава изключително силна.

Top 10 most-streamed #Eurovision 2026 songs on Spotify (May 17):



🇧🇬 Bangaranga - 3,304,607

🇮🇱 Michelle - 968,276

🇷🇴 Choke Me - 941,628

🇫🇮 Liekinheitin - 786,641

🇮🇹 Per sempre sì - 757,105

🇸🇪 My System - 702,037

🇲🇩 Viva, Moldova! - 688,417

🇩🇰 Før vi går hjem - 674,133

🇬🇷 Ferto -…