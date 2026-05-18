Българската агенция по безопасност на храните (БАБХ) ще възстанови пункта за почивка и престой на живи животни в района на Аксаково, област Варна. Той ще осигурява условия за временен престой при спазване на европейските изисквания за хуманно отношение и ветеринарномедицински контрол.

Съоръжението ще обслужва животни, транспортирани по море от пристанищата Варна и Балчик към Батуми. Предстои среща с Агенция „Митници“ за стартиране на дейността.

В пункта ще има обособени помещения за настаняване и почивка, индивидуални боксове, зони за хранене и поене, рампи за товарене и разтоварване, както и помещения за изолиране на животни при необходимост. През него ще се транспортират говеда, овце, коне и свине.

В момента подобен пункт за почивка в страната функционира единствено в района на Свиленград. Новият обект край Варна ще разшири възможностите за логистика и търговия с живи животни и ще улесни достъпа до нови пазари за българските и европейските животновъди.

С възстановяването на пункта при Аксаково БАБХ ще разшири капацитета си за контрол върху транспорта на живи животни и ще подобри условията за развитие на животновъдството и търговията, проследяемостта и ветеринарномедицинското обслужване по време на международни морски превози към Батуми и други пристанища.

