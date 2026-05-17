Той поздрави целия екип зад българското участие
Васил Василев – Зуека не скри емоциите си след историческата победа на DARA на „Евровизия 2026“. В ефира на NOVA той призна, че е прекарал безсънна нощ след триумфа на българската изпълнителка и отправи силно послание към всички българи – да вярват повече в собствените си успехи.
„Беше чудо. Бях толкова екзалтиран, че почти не спах“, разказа Зуека, който още преди финала призова българите в чужбина да подкрепят DARA с гласа си. Той обясни, че гласуването от чужбина е било трудно заради ограничения с български карти, но въпреки това хиляди сънародници са успели да подкрепят певицата.
Васил Василев поздрави целия екип зад българското участие и подчерта, че успехът не е случаен. „Момичетата и момчетата от екипа са много големи. Когато срещу DARA се изсипаха тонове омраза, те останаха зад нея и повярваха“, заяви Зуека.
Българският шоубизнес с емоционални послания за победата на DARA
Според него негативните реакции срещу изпълнителката преди конкурса са отражение на липсата на вяра у българите в собствените им възможности. „Ние, българите, често не вярваме на себе си. А невярата идва от страха – страхът дали ще успеем“, каза още той.
Зуека е категоричен, че победата на DARA отваря нова страница за българската музика и изкуство: „Целият свят говори за България. Това ще донесе внимание към нашите артисти и ще покаже колко талантлива държава сме“.
Той коментира и предстоящото домакинство на „Евровизия“ през 2027 г., което България ще организира след победата на DARA. „Това е огромно предизвикателство. Надявам се да не се изложим. Но това е шанс България да покаже най-доброто от себе си“, каза още Зуека.
Редактор: Дарина Методиева
