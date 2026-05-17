Министърът на културата Евтим Милошев поздрави DARA и целия български екип след историческата победа на България на “Евровизия”, като подчерта, че успехът е напълно заслужен и е резултат от талант, силна песен и впечатляващо сценично присъствие.

Министърът заяви, че за него победата не е била изненада: „За мен тази победа не е неочаквана, защото в крайна сметка това е песенен конкурс. Песента, изборът на DARA за изпълнител, целият отзвук още преди финала, както и представянето ѝ на полуфинала показаха, че това е напълно заслужен резултат“, каза Милошев.

Той коментира и множеството спекулации около политическото влияние в конкурса, като подчерта, че победата на България е доказала, че най-важни остават артистът и емоцията.

„Имаше много коментари, че това е политика и политическо решение. Но нашата победа показа, че преди всичко значение имат талантът, емоционалността и артистът DARA“, заяви културният министър.

„Искам лично да поздравя DARA, целия творчески екип и работата на Българската национална телевизия. Усилията, които положихте, доведоха до това България следващата година да бъде домакин на този влиятелен европейски песенен конкурс“, каза още той.

Министърът подчерта, че победата има много по-голямо значение от музикалния успех и ще даде силен тласък на съвременната българска култура на международната сцена.

„Такава световна европейска платформа поставя фокус върху младото поколение, върху младия творец и върху съвременната българска култура. Това е огромна възможност България да бъде видяна по различен начин“, допълни Милошев.

Той призна, че е преживял емоционално финалната вечер заедно със семейството си.

„Това беше фантастична и незабравима вечер. Седяхме цялото семейство до ранни зори, гледахме пресконференциите и почти без да съм спал, сутринта веднага следях международния отзвук“, сподели министърът. Според него успехът на DARA е повод за национално обединение както за българите у нас, така и за сънародниците ни в чужбина.

