-
Бури и градушки в събота
-
Явлението “Ел Ниньо” може да повиши глобалните температури до нови рекорди
-
Прогноза за времето (05.06.2026 - сутрешна)
-
Прогноза за времето (04.06.2026 - обедна)
-
Прогноза за времето (04.06.2026 - сутрешна)
-
Оранжев и жълт код за значителни валежи и гръмотевични бури в половин България
Лятото започва с не толкова екстремни горещини, посочи още климатологът
Лятото започва с не толкова екстремни горещини за разлика от други години. Дори почти всеки ден има валежи. Това означава, че ще има по-малко дни с потенциална опасност от пожари. Това заяви климатологът Симеон Матев в ефира на „Събуди се”.
Той каза, че до средата на юни не се очакват много високи температури. Първоначалните прогнози за лятото за Балканите отново сочат обаче повече горещини с около 2 градуса средна аномалия. Ще има и екстремно горещи дни, но те ще бъдат прекъсвани от захлаждания, обясни още климатологът.
Необичайно високи температури за сезона обхванаха Мадрид
Матев също така каза, че опасността от мълнии на Балканите е много голяма.
Той също така допълни, че язовирите са пълни, но няма гаранция, че няма да има режим на водата в някои места в страната. Този режим може да се наложи от неправилното управление на водните ресурси, обясни още експертът.
Целия разговор гледайте във видеото.Редактор: Цветина Петрова
Последвайте ни