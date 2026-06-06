Лятото започва с не толкова екстремни горещини за разлика от други години. Дори почти всеки ден има валежи. Това означава, че ще има по-малко дни с потенциална опасност от пожари. Това заяви климатологът Симеон Матев в ефира на „Събуди се”.

Той каза, че до средата на юни не се очакват много високи температури. Първоначалните прогнози за лятото за Балканите отново сочат обаче повече горещини с около 2 градуса средна аномалия. Ще има и екстремно горещи дни, но те ще бъдат прекъсвани от захлаждания, обясни още климатологът.

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Матев също така каза, че опасността от мълнии на Балканите е много голяма.

Той също така допълни, че язовирите са пълни, но няма гаранция, че няма да има режим на водата в някои места в страната. Този режим може да се наложи от неправилното управление на водните ресурси, обясни още експертът.

Целия разговор гледайте във видеото.

Редактор: Цветина Петрова