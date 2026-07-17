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Забраната за полети важи в радиус от 5,5 километра около спортните обекти
ФБР е конфискувало 700 дрона от обекти, на които се провежда Световното първенство по футбол в Съединените щати. Ограниченията за пускането на безпилотни летателни апарати важат във всички 11 града домакини и обхващат зона с радиус от около 6 километра.
Дронове над военната база, в която живеят държавният секретар и министърът на отбраната на САЩ
Според властите много любители не осъзнават колко големи са тези зони. Това обаче не ги освобождава от отговорност. Федералните агенти са извършили множество арести, разпитвали са собствениците на дроновете и и са иззели устройствата им. Срещу нарушителите могат да бъдат повдигнати и федерални обвинения.
Редактор: Станимира Шикова
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