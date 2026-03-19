Дронове с неидентифициран източник са били засечени във въздушното пространство над ключова военна база в САЩ, където се намират резиденции на държавният секретар Марко Рубио и министъра на отбраната Пийт Хегсет. Става дума за съоръжение с изключително значение за националната сигурност, което прави случая особено чувствителен, съобщава "Вашингтон пост".

Според наличната информация безпилотните апарати са навлезли в зоната в момент на повишено внимание към сигурността. Засичането им е довело до незабавна реакция от страна на военните, които са предприели стандартните процедури за оценка на потенциалната заплаха.

Зачестяват появите на мистериозни дронове в САЩ

Дроновете над "Форт Макнеър" са накарали военните да обсъдят евакуацията на Рубио и Хегсет. В крайна сметка двамата високопоставени представители на администрацията на американския президент Доналд Тръмп са останали по домовете си, пояснява вестникът.

Към този момент не се разкриват подробности за произхода на дроновете и тяхното предназначение. Официалните представители подчертават, че подобна информация често остава ограничена от съображения за сигурност.

Случаят отново насочва вниманието към нарастващата роля на дроновете като потенциален риск за стратегически обекти и необходимостта от ефективни системи за тяхното откриване и неутрализиране.

