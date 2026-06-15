Самолет с 12 души на борда се разби в щата Мисури, САЩ. Загинали са всички пътуващи, съобщиха местните власти, цитирани от „Асошиейтед прес”.

В съобщение на щатската полиция се посочва, че инцидентът е станал близо до летище „ц” край малкия град Бътлър. Органите на реда уточняват, че на борда на машината са пътували 11 парашутисти и един пилот.

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Според очевидци самолетът се е разбил в поле малко след излитането си. Катастрофиралият летателен апарат е от типа Pacific Aerospace 750XL – едномоторен турбовитлов самолет, който може да превозва до 17 парашутисти.

Причините за трагедията се разследват.

Редактор: Мария Барабашка