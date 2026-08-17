„АЕЦ „Козлодуй – Нови мощности“ не е оценявала земи и не е участвала в преговори с частната компания за придобиването им“. Това заяви бившият директор на дружеството Петър Иванов в ефира на „Здравей, България“. Коментарът му идва след твърденията на министъра на енергетиката Ива Петрова, че одит в АЕЦ „Козлодуй“ е установил оценки на терени, достигащи около 1600 евро на квадратен метър . По думите ѝ става дума и за земи, които представляват „голи ливади“.

Иванов обясни, че „АЕЦ „Козлодуй – Нови мощности“ е поискала от АЕЦ „Козлодуй“ да ѝ бъдат предоставени над 200 декара на площадка 2, където трябва да бъдат изградени 7 и 8 блок на атомната централа. Общата площ на площадката е около 500 декара.

„Нови мощности“ не е участвала нито в преговорите, нито в оценката на земите. Това е правело АЕЦ „Козлодуй“, заяви Иванов.

По думите му АЕЦ „Козлодуй“ е назначила външен оценител, който определил стойност на земята от около 1600 евро на квадратен метър. Иванов смята, че сумата е прекалено голяма.

Той уточни, че през юли „АЕЦ „Козлодуй – Нови мощности“ е поискала от АЕЦ „Козлодуй“ да придобие 68 декара от частен собственик. След това е било предвидено теренът да бъде апортиран в капитала на дружеството. „Нито един лев не е изхарчен за покупката на тази цена“, категоричен беше Иванов.

Според него ако има проблем около сделката и оценката на имотите, той не е в „АЕЦ „Козлодуй – Нови мощности“.

Иванов посочи още, че през януари бил одобрен подробният устройствен план за площадката, след което дружеството стартирало процедура по отчуждаване по законов ред. „Уведомихме и настояхме Министерството на енергетиката да придвижи процедурата по отчуждаване напред“, каза той.

Припомняме, че министър Петрова заяви, че според одита завишените оценки са били използвани при апортиране на имоти в капитала на „АЕЦ „Козлодуй – Нови мощности“ и това е довело до формирането на „кух капитал“. Министърът съобщи още, че е подала сигнал до компетентните органи.

Редактор: Дарина Методиева