Подкрепата от ГЕРБ със сигурност ще се случи в някаква степен, но не знаем колко - дали ще е малко, средно или много, и няма да е по един-единствен начин. Това коментира в предаването „Пресечна точка” журналистът Бойко Станкушев, който е член на инициативния комитет на Андрей Гюров и Георги Кандев.

Потенциалната подкрепа от страна на партията на Бойко Борисов не би била нож с две остриета, според думите на журналиста. „Това не е някакъв формат на хипотетична сглобка, а нещо, което трябва да задържи центростремителните сили на държавата“, заяви той.

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Според него е сигурно, че Гюров ще вземе гласове и от „Прогресивна България”. „Много важно е да не разчита на това, че опонентите му ще направят някакви груби грешки или поредица от грешки, а просто да си върви по пътя, който си е избрал“, коментира той.

По думите му поведението на президента трябва да се основава на етични принципи и загриженост. Станкушев заяви още, че в лицето на Андрей Гюров България би имала проевропейски и високоинтелигентен държавен глава. „От президента зависи много - той не управлява, но неговият глас се чува най-далеч и най-силно“, посочи той.

„Българският народ, независимо от идеологическите си различия и политическите си пристрастия, разчита на президентската институция и в голяма степен припознава действащия президент като човек, който има право да говори всичко, което трябва да бъде казано, и думите му да бъдат чути. Той е човекът, който трябва да пази държавността“, каза още журналистът.

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Според него президентът може да обединява нацията тогава, когато достатъчно голяма част от нея го припознае като човек, който не лъже, който говори истината и който е поел мисията да пази държавата.

Извън президентските избори журналистът коментира и убийството на бизнесмена и собственик на „Ботев“ (Пловдив) Илиян Филипов. „След такива тежки инциденти, свързани с убийства, започват всякакви спекулации. Може да се каже, че той е изключително влиятелен като бизнесмен, като член на най-голямата и влиятелна в Пловдив и Южна България бизнес организация, както и като млад човек с успешен бизнес. Със сигурност е имал много врагове, не само бизнес опоненти. Не съветвам никого да започва да изгражда версии още сега. Възможните версии са много“, каза той.

„Първоначално МВР изглежда много обрано и предпазливо, но при такъв тежък случай не трябва по никакъв начин да дава храна на публиката за спекулации. Това е една трагедия. Очевидно е пречел на някого, очевидно това е свързано с неговото изключително присъствие. Той е фигура, която като собственик на клуба „Ботев“ (Пловдив) определя поведението и нагласите на обществото“, заключи Станкушев.

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Редактор: Ивета Костадинова