Вижте кои ще са представителите на отделните политически формации в 52-рото Народно събрание
Централната избирателна комисия (ЦИК) публикува списъка с имената на депутатите в новия парламент. В 52-рото Народно събрание влизат пет партии формации.
„Прогресивна България” ще разполага с пълно мнозинство от 131 депутати, след като за коалицията гласуваха близо 45% от отишлите до урните на 19 април.
Втората политическа сила – ГЕРБ-СДС, която събра подкрепа от 13,4% от гласувалите, ще има 39 представители.
Следва "Продължаваме Промяната - Демократична България" с 37 мандата, спечелени благодарение на гласовете на 12.6 на сто от упражнилите правото си на вот.
ДПС влиза в новия парламент с резултат от 7,1% на предсрочните избори, който осигури на партията 21 депутатски банки.
Петата формация – „Възраждане”, с 4,3% изборна подкрепа, ще има 12 места в пленарната зала.
Очаква се първото заседание на 52-рия парламент да бъде свикано в сряда или четвъртък.
Редактор: Маргарита Стоянчева
