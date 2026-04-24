Централната избирателна комисия (ЦИК) публикува списъка с имената на депутатите в новия парламент. В 52-рото Народно събрание влизат пет партии формации.

ВИЖТЕ ПЪЛНИЯ СПИСЪК С ИМЕНАТА НА НОВИТЕ ДЕПУТАТИ ТУК

„Прогресивна България” ще разполага с пълно мнозинство от 131 депутати, след като за коалицията гласуваха близо 45% от отишлите до урните на 19 април.

Втората политическа сила – ГЕРБ-СДС, която събра подкрепа от 13,4% от гласувалите, ще има 39 представители.

Следва "Продължаваме Промяната - Демократична България" с 37 мандата, спечелени благодарение на гласовете на 12.6 на сто от упражнилите правото си на вот.

ДПС влиза в новия парламент с резултат от 7,1% на предсрочните избори, който осигури на партията 21 депутатски банки.

Петата формация – „Възраждане”, с 4,3% изборна подкрепа, ще има 12 места в пленарната зала.

Очаква се първото заседание на 52-рия парламент да бъде свикано в сряда или четвъртък.

Редактор: Маргарита Стоянчева