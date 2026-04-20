На много места в страната предаването на изборните книжа премина с напрежение.

Първенец отзад напред по предаване на протоколи се оказа област Благоевград. И докато другите области вече приключваха, в благоевградско се развихряха скандали.

Остри спорове не липсваха и в Русе. Председателят на РИК – Русе Милена Хинкова обясни, че напрежението се е породило от грешките, които са откривали в протоколите и допълни, че при всички протоколи е имало грешки.

В Хасково много от комисиите не бяха разбрали указанията и поставиха документи и дори лични вещи в чувалите. За да ги отворят, се наложи да се съберат отново комисиите, което доведе до забавяне с часове.

Председателят на РИК – Хасково Добромир Якимов коментира, че хората с право се ядосват, но указанията са такива и трябва да се събере цялата секционна комисия.

Умората от изборния ден се отрази на хората и в Стара Загора.

А Бургаска област се оказа сред първенците по първи предали книжата си. Въпреки това проблеми не липсваха.

Пловдив бяха обособили златен коридор за секциите с прилежни протоколи, който да спести часове чакане.