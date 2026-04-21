Първи коментар от коалицията ГЕРБ-СДС след изборите за парламент, проведени на 19 април. ГЕРБ обяви намерение да се върне към ясна център-дясна линия, с акцент върху проевропейска политика, бюджетната дисциплина и сътрудничеството с други десни формации в и извън парламента. От формацията смятат, че резултатите от изборите налагат вътрешен анализ и преосмисляне на политическите решения, включително предишни партньорства. Освен това, от ГЕРБ изявиха намерение да бъдат конструктивна опозиция.

Лидерът Бойко Борисов поздрави Румен Радев и определи кампанията му като перфектна. „Той ни остави да се избием с ПП-ДБ, борихме се за второ и трето място. Много мъдро народът е казал, че двама се карат, а трети печели. Ще имаме еднолично управление. Всички добри намерения и идеи могат да се осъществят. Румен Радев си има президент и конституционни съдии, избрани от него. Може да направи всичко, което е казал. А ГЕРБ-СДС претърпя крах на някои места. В Разград и Търговище нямаме избрани депутати. Изводът е, че дружбата с БСП и ПП-ДБ ни отне общо 200 000 гласа. Много умно Радев се обяви срещу всички и спечели - народът си го избра за вожд. Ще бъдем градивна опозиция, няма да имаме зависимости. С поведението си ще си върнем избирателите. Не е имало модел "Борисов - Пеевски", но имахме общи цели като еврозоната, а тя си заслужаваше. Свършихме много работа. Сега има модел "Радев - Копринков””, заяви Борисов. И беше категоричен, че не води никаква комуникация с Радев - нито явна, нито задкулисна.

По думите му в предишното управление някои неща са зависели от гласовете на ДПС и затова са загубени още вотове в неделя. „ГЕРБ има не един, а 20 лидери. Сега трябва да изведем партията. Аз лично не смятам да подавам оставка", добави председателят на ГЕРБ като уточни, че още не е решил дали ще бъде депутат. Според него партията няма да дава непоискана подкрепа.

Според данните на ЦИК при 100% обработени протоколи - пет партии влизат в парламента в 52-рото Народно събрание. Първа, с осезаема преднина, е формацията „Прогресивна България” на Румен Радев с 44.594%. Останалите формации, които влизат в 52-рото Народно събрание, са ГЕРБ-СДС с 13.387%, ПП-ДБ с 12.618%, ДПС с 7.12% и „Възраждане” с 4.257 на сто от гласовете.

Кметът на Стара Загора благодари на избирателите на партията и на институциите за борбата срещу купения вот. Той изрази позицията на формацията относно търговията с гласове - тя се разграничава категорично от това. Живко Тодоров смята, че ГЕРБ трябва да запази своя десен, антикорупционен профил. „В никакъв случай не бива да влизаме в безпринципни коалиции, които носят негативизъм и загуба на доверие. Предстои страшно много работа, за да си го върнем, подкрепяйки правилните, моралните и истинските неща. Ако във времето сме допуснали грешки, сме преосмислили поведението си на база видяното в последните избори. Ще търсим сътрудничество с останалите десни партии в и извън парламента. България трябва да има силна дясна политика, проевропейска и антикорупционна”, посочи Тодоров.

От своя страна Томислав Дончев счита, че ситуацията предполага вглеждане в себе си. „Причината за по-лошия ни резултат е ясна - неодобрени партньорства, олевяването на партията. Получихме заслужено наказание. Отредиха ни ролята на опозиция, ще я изпълняваме достойно. Колкото по-силни сме ние, по-адекватно ще е управлението. Връщаме се към курса център-дясно, който включва и бюджетна консолидация”, коментира той.