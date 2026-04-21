Светлин Тачев подчерта, че голяма част от гласовете на поколението „Z” са отишли при „Прогресивна България”
„Ако Радев не се беше явил на изборите, „Продължаваме Промяната- Демократична България” щеше да получи повече подкрепа”. Това заяви политологът Светлин Тачев от социологическата агенция „Мяра” в ефира на „Здравей, България”.
По негови данни голяма част от гласовете на поколението Z са отишли при „Прогресивна България”, а друга – при ПП-ДБ. „Радев е активирал 13,8% от тези, които не са гласували или не са имали право да гласуват на изборите през 2024 г., както и 10,8% от гласувалите с „Не подкрепям никого” на миналия вот. Поддръжници идват и от БСП-ОЛ, 16% - от ПП-ДБ, 13,21% - от ГЕРБ-СДС, както и от „Възраждане”. ПП-ДБ също са активирали хора, които не са гласували на предишни избори”, посочи експертът.
Според него резултатът на „Прогресивна България” се дължи на нестабилността на управлението в последните 5-6 години. „Дойде краят на този политически цикъл. Българите търсят стабилност и затова Румен Радев има нелеката задача да отговори на очакванията на гражданите”, смята Тачев.
Той подчерта, че след влизането ни в Шенген и приемането на еврото, България официално е интегрирана в западните структури и не би следвало „Прогресивна България” да се отклони от този път.
Тачев припомни, че формации, които са управлявали с ГЕРБ, след това изпадат от парламента, а за доказателство посочи резултата на „Има такъв народ” на тези избори.
„В сегашната ситуация Румен Радев има възможността да управлява сам, което не се е случвало от 2000 г. насам”, заключи политологът.
Редактор: Дарина Методиева
