По-малко секции, но повече желаещи да гласуват. Това видя специалният пратеник на NOVA във Великобритания по време на изборите. В ефира на предаването „Твоят ден” журналистът на NOVA Нели Тодорова разказа своите впечатления от организацията на изборния ден в Обединеното кралство, както и любопитни моменти от разговорите ѝ с българите на Острова.

„Обединеното кралство е доста активно, там живеят много българи и те гласуват. Ограничаването на броя секции в държави извън ЕС даде резултат в Турция, но не и във Великобритания. Въпреки че секциите бяха четири пъти по-малко, имаше 25% повече гласували, а заявленията бяха над 10 хиляди”, каза тя.

„Хората, които участват в организацията на изборите, бяха подготвени да поемат огромен брой хора. В предишни години през една секция са гласували максимум 500-600 души. Сега минаваха по 1500-1600 избиратели в най-натоварените секции. Заради големия брой партии в парламента, комисиите бяха от повече членове”, обясни журналистът на NOVA. „Целодневно имаше опашки, които бяха наистина дълги. Хората, с които разговарях, не си бяха дали срок, а чакаха колкото трябва”, допълни тя.

Тя коментира, че е възникнал проблем с машините, свързан с хартията. „С всяка машина се използват две ролки за разпечатване на бюлетините. Оказа се, че когато поемаш 1600 души, двете ролки не са достатъчни. Така че в секциите, в които има машина, това трябва да бъде предвидено. В Баркинг, където изкарах целия ден, накрая вече не можеше да се гласува с машина, просто защото нямаше хартия”, разказа специалният пратеник на NOVA във Великобритания.

„Говорих с българка, която има малка сладкарница в Лондон за български торти. 80% от продуктите, които използва за тортите си, внася от България. Тя сподели, че инвестира в България, купува български продукти, помага на семейството и роднините си и има право да гласува. Не беше гласувала години наред. Отиде рано сутринта да го направи”, каза още тя.

