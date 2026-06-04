Стоян Мавродиев е задържан в Белград за срок от 18 дни, съобщиха източници на NOVA. Преди това е бил в ОАЕ.

Припомняме, че бившият изпълнителен директор на Българската банка за развитие се разследва за отпуснат кредит за 150 милиона лева на фирми, свързани с бизнесмена Румен Гайтански, известен с прякора си Вълка. По това дело като обвиняем е привлечен и Иван Георгиев, който е представител на фирмата, усвоила парите. Към момента той е на свобода срещу гаранция от 50 хиляди лева. Румен Гайтански също беше пуснат от ареста срещу 250 хиляди лева.

Прокуратурата иска от съда Европейска заповед за арест на Стоян Мавродиев

Прокуратурата обвинява Мавродиев в длъжностно присвояване. Той беше в неизвестност от 22 август 2024 г.

Събраните данни сочат, че след като Гайтански е получил през своя фирма 148.5 милиона лева, с част от парите си купил луксозни коли. 30 млн. лв. пък прехвърлил на друга компания, чрез която били платени дългове на ТЕЦ - Варна. Тя се свързва с Ахмед Доган.

През декември 2024 г. тричленен състав на Софийския апелативен съд потвърди решението на СГС, с което беше уважено искането на прокуратурата за издаване на европейска заповед за арест за бившия управител на държавната ББР.

Румен Гайтански излиза на свобода срещу гаранция от 250 000 лв.

Съдиите счетоха, че Мавродие може да се укрие, тъй като не бил открит на адресите у нас, на които е посочено, че живее, и то въпреки факта, че е обявен за национално издирване.