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Мъжът има предишни нарушения на пътя
В ж.к. „Дружба” в София "Пътна полиция" е спряла 43-годишен шофьор, който е отказал да бъде тестван за алкохол.
Униформените са взели шофьорската книжка на мъжа, регистрационните табели на автомобила са свалени. Издаден е талон за изследване на кръв, за да се установи дали е употребил алкохол.
След 1 час и 10 минути по-късно, в 11:50 ч., същото лице е спряно на същата улица от „Пътна полиция”. Дало е разрешение да бъде тествано. Дрегерът е отчел 2,58 промила алкохол. Дал е кръв за изследване. Тестът за наркотици е отрицателен.
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Мъжът е задържан, образува се бързо досъдебно производство, което в сряда ще бъде докладвано на прокуратурата.
43-годишният е познат на полицията заради предишни нарушения на пътя – има съставени няколко акта, фишове, включително за шофиране с несъобразена скорост.Редактор: Цветина Петрова
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