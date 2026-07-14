Комплекс „Хоризонт“ във Варна трябва да плати над 380 хил. лв. за използване на части от държавни имоти в Морската градина без необходимото основание. Това става ясно от решение на Върховния касационен съд (ВКС), който не допуска обжалване по делото на дружеството „Овърсийз-Хоризонт“ АД, собственост на семейството на кмета на Варна Благомир Коцев.

Според агенция "Фокус" с решението си ВКС потвърждава постановеното от Апелативния съд във Варна, според което фирмата е използвала два имота в местността „Салтанат“ с обща площ около 3500 кв. метра без необходимото основание.

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Спорните терени са държавна собственост, но са предоставени за управление на Община Варна. Съдът приема, че в периода от август 2018 г. до януари 2022 г. върху част от тях са били разположени елементи, свързани с дейността на комплекса - беседки, навеси, перголи и други съоръжения.

По делото са представени и свидетелски показания, според които достъпът до част от използваните площи е бил ограничен. Посетители са допускани до лятната градина и поляната на комплекса само ако са клиенти на заведението, а служители на „Хоризонт“ са указвали, че територията е частна собственост. От дружеството са оспорили съдебното решение и са поискали делото да бъде разгледано от Върховния касационен съд, но магистратите са преценили, че няма основания за ново производство.

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Определеното обезщетение е в размер над 383 хил. лв. - около 275 хил. лв. за единия имот и близо 108 хил. лв. за другия. Освен плащането, „Овърсийз-Хоризонт“ АД трябва да освободи и предаде на Община Варна частите от терените, които са били използвани извън разрешените площи.

С решението на ВКС делото е приключено окончателно.

Редактор: Ралица Атанасова