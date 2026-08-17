Районната прокуратура във Велико Търново изнесе нови детайли за случая с отвлечената и ограбена 26-годишна жена от Горна Оряховица . Според събраните данни, за да преодолеят съпротивата ѝ, нападателите я завели в гробище, където са изкопали трап и я бутнали в него.

За престъплението, извършено на 15 август в стражишкото село Сушица, към наказателна отговорност са привлечени четирима души – три жени и един мъж.

Отвлякоха, отрязаха косата и ограбиха жена край Велико Търново

В хода на разследването е установено, че жертвата и нападателите са се познавали. Обвиняемите решили да отнемат мобилния телефон и парите на жената. Завели я на гробището, отрязали екстеншъни от косата ѝ, изкопали трап и я бутнали в него. След като успели да ѝ вземат сумата от 50 евро и телефона, извършителите се прибрали в Горна Оряховица.

С постановление на наблюдаващ прокурор четиримата са задържани за срок до 72 часа. Държавното обвинение вече е внесло искане в Районния съд в Горна Оряховица за налагане на мярка за неотклонение „задържане под стража”.

От прокуратурата съобщават още, че в хода на разследването са събрани доказателства и за други извършени престъпления от обвиняемите. Тъй като те попадат в компетентността на по-горна инстанция, след анализ делото ще бъде прехвърлено към Окръжната прокуратура във Велико Търново.

Припомняме, че сигналът за престъплението беше подаден от самата потърпевша около 06:30 ч. сутринта на 15 август. Според първоначалната информация от полицията в основата на случилото се стоят неуредени взаимоотношения между две фамилии от района на Стражица и горнооряховския квартал „Калтинец”.

Жертвата, която е предоставяла сексуални услуги срещу заплащане, е била подмамена от мъже, представили се за клиенти. Тя е била качена в лек автомобил и отведена в село Сушица. Непосредствено след подаването на сигнала полицията задържа общо седем души (четирима мъже и три жени), съпричастни към случая, но към момента обвинения са повдигнати на четирима от тях. Откраднатите вещи са намерени.