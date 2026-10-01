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Причината е, че събитието е с национален характер
България не е отправяла покани към дипломатическия корпус у нас за официалната церемония, с която ще бъдат посрещнати тленните останки на цар Самуил в събота. Причината е, че събитието е с национален характер. Покана не е отправяна и към гръцката страна.
Тленните останки на българския владетел ще бъдат предадени на премиера Румен Радев от гръцкия му колега Кириакос Мицотакис на официална церемония в Солун в събота сутрин.
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Официална покана правителството не е изпращало и към Скопие. Такава обаче отправи председателят на ВМРО Красимир Каракачанов към Християн Мицкоски. От ВМРО-ДПМНЕ отговориха, че това е „срамна и предателска политика”. И допълват, че английският крал Ричард I бил погребан във Франция, но това не го правило французин.
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ВСИЧКО ПО ТЕМАТА ЗА ОСТАНКИТЕ НА ЦАР САМУИЛ ЧЕТЕТЕ ТУКРедактор: Ина Григорова
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