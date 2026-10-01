Разрешението за дейност на болница „Медикус Алфа“ е отнето след проверка на Изпълнителна агенция „Медицински надзор“. Тя установила, че лечебното заведение е извършвало дейности извън разрешения му обхват. Това заяви здравният министър Катя Ивкова по време на изслушване в парламентарната Здравна комисия.

По думите ѝ на 2 септември в Министерството на здравеопазването постъпил подробен доклад от агенцията с предложение разрешителното на болницата да бъде отнето. „Установено е, че лечебното заведение е работило извън издаденото разрешение за дейност“, обясни Ивкова. Тя уточни, че разрешението е от 2011 г. След доклада на „Медицински надзор“ е изготвено и становище от ресорния заместник-министър, след което здравният министър е издала заповедта за отнемането му.

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Ивкова посочи, че в министерството няма данни още през февруари да е било получено официално предложение за прекратяване на разрешението на лечебното заведение. При проверката на „Медицински надзор“ са били привлечени и външни експерти с цел заключенията да бъдат максимално обективни, допълни тя.

По време на изслушването министърът коментира и недостига на медицински кадри. В отговор на въпрос на Николай Денков от „Продължаваме Промяната“ тя заяви, че проблемът изисква общо решение, а преговорите по колективния трудов договор в сектор „Здравеопазване“ продължават. „Мисля, че ще намерим решение“, каза Ивкова.

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Здравният министър съобщи още, че са осигурени 15 нови места за финансиране на лекари специализанти. Предвидени са възможности и за медицински сестри, които могат да получат допълнително финансиране за обучението си по време на специализация.

Редактор: Цветина Петкова