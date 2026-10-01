Кметът на София Васил Терзиев ще назначи двама нови заместник-кметове. Единият ще поеме направление „Транспорт и градска мобилност“, а другият - „Дигитализация, иновации и икономическо развитие“.

Терзиев благодари на Виктор Чаушев за работата му като заместник-кмет, отговарящ за транспорта и градската мобилност, и обяви, че до назначаването на негов наследник лично ще поеме ръководството на ресора.

„Виктор Чаушев приключва работата си като заместник-кмет след година, в която в направление „Транспорт и градска мобилност“ беше свършен значителен обем работа както по развитието и оптимизацията на наземния обществен транспорт, така и по подготовката на следващите големи инвестиции в транспортната система на София“, посочват от пресцентъра на общината.

„Значителна част от тази работа е свързана с подготовката за обновяване на подвижния състав - процедурите и осигуряването на финансиране за поетапното придобиване на нови трамваи, тролейбуси, електробуси и автобуси, както и модернизацията на депата и гаражите“, допълват оттам.

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„Благодаря на Виктор за работата през тази много интензивна година. Транспортът е един от най-сложните и динамични ресори в общината и голяма част от свършеното в него не се вижда веднага. Подготвихме важни инвестиции в градския транспорт, привлякохме европейски средства и направихме сериозна крачка към това велосипедният транспорт да има постоянно място в планирането на града - с велокоординатор, конкретна програма и проекти, които вече включват велосипедната инфраструктура като своя естествена част. Благодаря му за енергията и за всичко, което оставя след себе си. Върху тази работа ще продължим да надграждаме“, заяви Васил Терзиев.

Виктор Чаушев благодари на екипа на Столична Община за съвместената работа. “За тази година заедно се убедих, че София може да се управлява от хора, които обичат своя град и софиянци”, каза той.

До назначаването на нов заместник-кмет Васил Терзиев ще ръководи временно направление „Транспорт и градска мобилност“. Екипът на направлението продължава работата по текущите задачи и подготвените инвестиционни проекти.

Васил Терзиев назначава Светлин Ненов за заместник-кмет по направление „Дигитализация, иновации и икономическо развитие“. Той поема ресора от Иван Гойчев в момент, в който дигиталната трансформация на общината преминава към следващ етап – ускорено изпълнение на подготвените проекти, автоматизация на повече процеси и развитие на дигиталните услуги за гражданите.

Снимка: Столична община

Сред основните задачи на Светлин Ненов ще бъде и следващият етап в развитието на Call Sofia. След техническото обновяване на платформата следващата задача е подобряването на процесите зад нея – сигналите да стигат по-бързо до правилното звено, да се намали прехвърлянето между различни структури и да се съкрати времето от подаването на сигнал до реалното решаване на проблема.

„За гражданина добрата дигитална услуга не приключва с бутона „Подай сигнал“. Тя приключва, когато проблемът е решен. Това е посоката, в която искам да развиваме дигитализацията на общината“, заяви Васил Терзиев.

Ненов е част от екипа на Столична община през последната година като координатор по НПВУ към координационното звено на общината, с основен фокус върху проектите за образователна инфраструктура. Сред тях са проектите за изграждане и обновяване на детски градини и ясли – ключова част от усилията на общината за преодоляване на натрупвания с десетилетия недостиг на места за ранна детска грижа. В тази роля Ненов отговаря за сложната координация между различните звена и участници и за ускореното придвижване на проектите в кратките срокове за изпълнение по Плана.

Професионалният му опит е свързан с управление на сложни проекти, финансово планиране и координация на екипи. Преди работата си в Столична община Ненов е управлявал проекти в различни сфери, включително разработване и внедряване на софтуерни решения, проекти с европейско финансиране и инвестиционни проекти от концепцията до реализацията.

„През последната година Светлин беше човекът, на когото разчитахме за едни от най-сложните за координация проекти – с много участници, кратки срокове и ясна отговорност за крайния резултат. Той познава администрацията и знае как проектите да преминават през нея и да стигат до реализация. Следващият етап на дигитализацията има нужда точно от това – да ускорим изпълнението и да превръщаме технологиите, данните и подготвените проекти в работещи решения и по-добри услуги за хората“, заяви Васил Терзиев.

Иван Гойчев остава в екипа на кмета като съветник и ще продължи работа по дигиталната трансформация на Столична община.

„Благодаря на Иван за огромната работа през последните близо три години. Голяма част от нея остава невидима за хората, защото е вътре в системите и начина, по който работи администрацията, но именно тя ни позволява днес да говорим за следващата стъпка. Имаме много по-добра основа за управление чрез данни, повече отворена информация и модерни инструменти за работа. Най-ценното е, че върху тази основа можем да продължим да надграждаме“, заяви Терзиев.

Гойчев остава част от екипа на кмета като съветник и ще продължи работата по проекти за дигитална трансформация на Столична община.

Редактор: Ивета Костадинова