Около 1100 медицински прегледа са извършени за три дни в района на Пустец, Албания. Там се състоя поредната инициатива на фондация „Българска памет“. В кампанията участвали около 25 лекари специалисти и била използвана високоспециализирана медицинска техника.

Инициативата обаче предизвика остра реакция от страна на местни организации, които твърдят, че зад медицинската помощ се крие опит за засилване на българското влияние в района.

В ефира на „Здравей, България" д-р Милен Врабевски, председател на фондация „Българска памет“, определи тези твърдения като безпочвени. По думите му фондацията организира медицинските кампании като част от своята дейност в подкрепа на българските общности извън страната. „Отиваме там, за да покажем на практика какво означава думата евросолидарност. Правим го от сърце, без никаква сделка“, заяви Врабевски.

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В последните две кампании участвали специалисти по кардиология, пулмология, ортопедия и травматология, мамология, онкология, гръдна хирургия, УНГ, урология и други направления. Към екипите се присъединили и лекари от Корча, които се запознали с организацията на мащабни профилактични прегледи.

Врабевски посочи, че при най-тежките случаи лечението продължава в България, като разходите се поемат от него. По думите му сред пациентите има и хора без здравни осигуровки, включително такива с българско гражданство.

Фондацията определя дейността си като част от по-широки национални приоритети, сред които демографската политика, подкрепата за българската диаспора, културно-историческото наследство и образованието.

Следващата медицинска кампания в Пустец е планирана за пролетта на следващата година.

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Редактор: Габриела Павлова