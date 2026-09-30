Любовта достатъчна ли е, за да издържи един брак, или успешната връзка се изгражда съзнателно с избори, навици и ежедневни усилия? На тези въпроси отговори в предаването „Социална мрежа“ Дани Танев, автор на книгата „Да успееш брака нарочно“.

Според него една от заблудите за брака е, че ако човек открие „правилния“ партньор, отношенията ще се развиват естествено и без особени усилия.

„Много хора мислят, че бракът е нещо, което се случва от само себе си. Че ако намериш правилния човек, всичко ще си стане от само себе си“, посочва Танев.

По думите му, когато очакванията не се оправдаят, често се стига до извода, че изборът на партньор е бил грешен. Вместо отношенията да бъдат изграждани целенасочено, двойките реагират едва когато вече са възникнали сериозни проблеми.

„Бракът се гради“, категоричен е той.

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Според него двойките могат още в началото да създадат свои навици и ритуали, които да поддържат близостта и връзката между партньорите.

Една от темите, върху които авторът поставя акцент, е приемането на различията между партньорите.

Според него хората често се привличат именно от качества, които са различни от техните собствени. С времето обаче същите тези различия могат да се превърнат в източник на конфликти.

„Трябва да се научим да ценим разликите един в друг, а не да се борим да накараме другия да стане като нас“, посочва Танев.

По думите му изграждането на стабилна връзка не означава липса на проблеми, а съзнателно отношение към тях и към човека до нас.

Целия разговор гледайте във видеото.

Редактор: Габриела Павлова