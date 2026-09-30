Целта ни е да намалим административните пречки пред бизнеса, да ускорим инвестиционните процеси и да създадем по-предвидима и конкурентна среда за инвеститорите. Това заяви вицепремиерът и министър на икономиката Александър Пулев пред делегацията на МВФ, ръководена от Фабиан Борнхост.

Пулев представи мерките за улесняване на инвеститорите. Той акцентира върху консолидирането на инвестиционните дейности в рамките на икономическото министерство, както и върху създаденото централно координационно звено към МС.

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Сред темите на разговора беше цялостната административна реформа. „Целта ни е да бъдат съкратени сроковете, намалена регулаторната тежест и повишена ефективността на администрацията“, каза министър Пулев.

На срещата беше обсъден и потенциалът на публично-частните партньорства за реализация на инфраструктурни проекти. Министър Пулев представи и партньорството с ЕБВР за структуриране на проекти и привличане на частни инвестиции.

Снимка: Министерството на икономиката, инвестициите и индустрията.

Акцент беше поставен и върху националната програма за подкрепа на индустриалните зони. Сред ключовите приоритети са инвестициите в енергийна и транспортна инфраструктура,.

Обсъдени бяха и въпроси, свързани с ускореното внедряване на цифрови технологии в публичната администрация и в малките и средните предприятия.

Фабиан Борнхост подчерта, че мерките за подобряване на бизнес средата и повишаване на конкурентоспособността са важни за преодоляване на предизвикателствата пред икономиката. Като ключов фактор беше посочена енергетиката, включително необходимостта от по-ефективно използване на енергията и подкрепа за структурната трансформация на индустрията.

В рамките на дискусията беше изтъкната важността на политическата стабилност.

Редактор: Ина Григорова