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Данъци или реформи: Какво предстои за бизнеса и работещите
Експертите ще проведат срещи с членове на правителството, служители на БНБ и представители на частния сектор
Мисия на Международния валутен фонд идва в България. По време на престоя си у нас експертите ще проведат срещи с членове на правителството на Румен Радев, служители на БНБ, както и представители на частния сектор.
Основна тема ще бъдат текущите икономически и финансови въпроси пред страната ни.
Кристалина Георгиева: Приемането на еврото е ключова стъпка за България, но ни очакват предизвикателства
Срещата е междинна. През 2027 г., когато вече ще е минала една година от въвеждането на еврото у нас, от МВФ ще могат да оценят ефектите върху цялата финансова система, включително инфлацията и държавния бюджет. Също така да отправят препоръки за преодоляване на рисковете за икономиката у нас.Редактор: Ина Григорова
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