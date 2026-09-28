Мисия на Международния валутен фонд идва в България. По време на престоя си у нас експертите ще проведат срещи с членове на правителството на Румен Радев, служители на БНБ, както и представители на частния сектор.

Основна тема ще бъдат текущите икономически и финансови въпроси пред страната ни.

Кристалина Георгиева: Приемането на еврото е ключова стъпка за България, но ни очакват предизвикателства

Срещата е междинна. През 2027 г., когато вече ще е минала една година от въвеждането на еврото у нас, от МВФ ще могат да оценят ефектите върху цялата финансова система, включително инфлацията и държавния бюджет. Също така да отправят препоръки за преодоляване на рисковете за икономиката у нас.

Редактор: Ина Григорова