С настъпването на по-студените дни, в Монтанско са се увеличили случаите на незаконен добив на дърва. Само през последните няколко седмици горските служители са конфискували десетки кубика дърва, както и автомобили, каруци и резачки, използвани при нарушенията.

„Тази година нарушенията са страшно много. Имаме около 60 констативни протокола, 74 акта, задържани автомобили и близо 80 кубика задържана дървесина, което е страшно много“, каза директорът на ДГС-Монтана Алекси Тодоров.

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В Монтанско вече има 11 конфискувани каруци. "Конфискуваме бензинови моторни триони, конски каруци, леки автомобили, лекотоварни автомобили и всичко, което е предмет на нарушение", допълва той.

Нарушителите често използват по-стари автомобили със затъмнени стъкла или подръчни средства, за да скрият незаконната дървесина. При проверка горските служители често се натъкват и на агресивни нарушители.

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„Те реагират много остро, защото актовете станаха с висока себестойност и те агресират върху моите служители, има дори наранени горски“, казва Тодоров.

Хората, които си купуват дърва, трябва да изискват необходимите документи, които доказват законния им произход. Горските служители препоръчват да се купуват дърва само от легални търговци и при получаването им - да се проверяват документите за произход.