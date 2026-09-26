30 графити артисти ще преобразят подлезът до пазара "Иван Вазов" в София. Фестивалът Sofia Urban Art ще се проведе днес и утре до 18:00 часа.

Тази година има голямо международно присъствие, а хората, които отидат там, може да рисуват върху тениски и чанти, да видят на живо как се случва преобразяването на подлеза и да слушат музика на живо.

Рекорден брой световни и бъл гарски графити артисти преобразяват подлеза при пазар „Иван Вазов” на фестивала Sofia Urban Art

Една от участничките иска да покаже със своя графит, че всички хора сме еднакви.

Повече гледайте във видеото.