Компанията Google ще изстреля прототипен сателит с цел да оцени как се представят чиповете ѝ за изкуствен интелект в космоса.

"В ниска околоземна орбита спътниците имат достъп до почти постоянна слънчева светлина, генерирайки до осем пъти повече слънчева енергия, отколкото на Земята", посочва Google в публикация в блога си.

Според компанията в бъдеще може да стане възможно свързването на множество съзвездия от сателити, което ще им позволи да се справят с по-голям обем от задачи, свързани с изкуствения интелект, докато са в орбита.

Следващата седмица на борда на ракетата-носител "Фалкон 9" на компания SpaceX ще бъдат натоварени чипове Tensor Processing Units (TPU), за да се тества как те се справят с физическото натоварване при космически полет, както и с радиацията и екстремните температурни условия в Космоса, посочват от Google.

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Космическата радиация може да наруши или повреди електрониката, включително като предизвика грешки в данните.

"Някои неща могат да бъдат тествани само в Космоса. Целта на този първи старт е да се види какво работи, да се установят евентуалните слаби места и получените резултати да намират приложение в бъдещи мисии", казват още от компанията.

Охлаждането на орбиталните центрове за данни и осигуряването на възможност за комуникация между спътниците с много висока пропускателна способност на изключително къси разстояния също представляват "инженерни предизвикателства", отбелязват още от Google.

"Усвояването на Космоса като подходящо място за мащабируеми изчисления с изкуствен интелект няма да се случи изведнъж. Необходима е методична инженерна работа, която започва с доказването, че хардуерът ни може да издържи на физическите условия и непредсказуемата среда при работа в орбита", казват още от компанията.

Този първи тест в орбита поставя началото на проекта "Сънкетчър" - изследователска инициатива, целяща да проучи дали Космосът би могъл потенциално да приюти мащабна изчислителна инфраструктура за изкуствен интелект.

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Компании като "Спейс Екс" и "Старклауд" разработват планове за разполагане на центрове за данни в ниска околоземна орбита. Тяхната цел е да използват почти непрекъснатото слънчево греене за захранване на енергоемките изчислителни процеси на изкуствения интелект и да заобиколят наземните ограничения по отношение на електроснабдяването.

Първата мисия "Сънкетчър" е предназначена да събира информация в орбита и да идентифицира потенциални грешки, а не да демонстрира "работещ орбитален център за данни", посочват от Google.

Редактор: Ивета Костадинова