Сър Ранулф Файнс е бил „незаконно лишен от свобода“, след като съпругата му го настанила в дом за социални грижи, и то под чуждо име, съобщава британското издание "Телеграф" . Изследователят и писател, трети баронет и най-великият жив изследовател в света според "Рекордите на Гинес" не се бил появявал на публично място в продължение на две години.

Според „Телеграф“ съпругата му Луиз Милингтън-Коутс го настанявала последователно в няколко социални дома, като е поставяла строги условия за начина, по който трябва да се полагат грижи за него. Приятели започнали да се тревожат за състоянието му и твърдят, че жена му не позволявала да го посещават и отказвала дори да им каже къде се намира.

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Според изданието собственикът на един от домовете за социални грижи, в които 82-годишният сър Ранулф е живял, съобщил на властите за редица опасения относно неговото здраве и дори се свързал с полицията. Той изпратил и писмо до Службата на държавния попечител, в което изразил опасения относно необичайните медицински разпореждания на съпругата на сър Ранулф, както и за валидността на документ, в който се посочва изследователят „да не бъде реанимиран“.

EXCLUSIVE: Sir Ranulph Fiennes kept in care home illegally



The explorer was ‘deprived of his liberty’ when his wife placed him in facility under a false name, watchdog finds.



Find out what we know about the whereabouts of the world's greatest living explorer ⤵️… pic.twitter.com/offXjVZkTt — The Telegraph (@Telegraph) September 24, 2026

В началото на тази година Инспекторатът за домовете за социални грижи заключил, че сър Ранулф е бил незаконно лишен от свобода, тъй като г-жа Милингтън-Коутс не спазила необходимите правни процедури и не предоставила валидни документи, посочва "Телеграф".

Около грижите за сър Ранулф от години се води спор между 59-годишната г-жа Милингтън-Коутс, която е втората му съпруга, и няколко негови приятели и кръвни роднини, някои от които обмислят да оспорят попечителските ѝ права. През последната година те са положили усилия да се свържат със сър Ранулф, смятан за най-великия жив британски изследовател, но без успех.Бившата му снаха дори се настанила в неговия дом за социални грижи за една седмица, за да разбере какво се случва. По-късно сър Ранулф бил преместен от дома, а от началото на тази година местонахождението му е загадка за всички, освен за г-жа Милингтън-Коутс и дъщерята от брака ѝ със сър Ранулф - Елизабет.

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Приятели на изследователя започнали да се тревожат от липсата на действия от страна на официалните институции за установяване на това дали неговите интереси са защитени. „Телеграф“, който от месеци разследва изчезването на сър Ранулф, установи, че в началото на тази година той е прекарал седем седмици в дом за социални грижи в Уелс, преди да бъде преместен в друга социана институция в Чешир.

EXCLUSIVE: Sir Ranulph Fiennes was “unlawfully deprived of his liberty” when his wife placed him in a care home, a watchdog body has concluded.



The retired explorer has not been seen in public for two years, and The Telegraph has learnt that he has been placed in care homes… pic.twitter.com/KWbkBF54TA — The Telegraph (@Telegraph) September 24, 2026

Г-жа Милингтън-Коутс наела частен болногледач, който да полага индивидуални грижи за сър Ранулф, и дала на персонала в дома в Уелс строги инструкции относно ежедневните му занимания. Тя също така осигурявала всичките му лекарства, вместо да го регистрира при местен общопрактикуващ лекар, който би могъл да поеме неговото лечение.

Собственикът на дома за социални грижи казал на г-жа Милингтън-Коутс, че като негов законен настойник, с предоставено през 2024 г. пълномощно, тя е била длъжна да осигури издаването на заповед за гаранции при лишаване от свобода, но тя не направила това, въпреки многократните напомняния, че процедурата е задължителна.

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Собственикът на дома за социални грижи потърсил съвет от Инспектората за социални грижи на Уелс, който потвърдил в имейл през януари, че: „В момента сър Ранулф е незаконно лишен от свобода, тъй като няма разрешено лишаване от свобода, което да отразява настоящото му местоживеене и наложените ограничения. Сър Ранулф е под непрекъснат надзор и контрол, няма право да напуска по собствено желание и не е в състояние да даде съгласие за полаганите грижи, лечението и настаняването. Поради това доставчикът на услугата е длъжен да подаде спешно и стандартно заявление по процедурата за гаранции при лишаване от свобода възможно най-скоро".

(3/4) On 1 September 2025, I made Sir Ranulph Fiennes’ situation public and started a media campaign. As a result, I obtained additional evidence of Louise Fiennes’ criminal behavior against her husband. I also received the first new images in years of the 82-year-old explorer. pic.twitter.com/sPWX91eNxV — Michael Kobold (@MaikeNepomuk) September 25, 2026

Собственикът на дома изпратил имейл до г-жа Милингтън-Коутс, за да изрази спешността и незаконността на ситуацията, но това е довело до „конфликт с нея, защото тя не желаела да предприеме изискуемите по закон действия". Когато сър Ранулф бил преместен от дома за социални грижи седем седмици след постъпването му, все още не била получена необходимата документация.

Проблеми с грижите за сър Ранулф възникнали и заради мерките, до които г-жа Милингтън-Коутс прибегнала, за да не позволи самоличността му да бъде разкрита пред персонала, обитателите или посетителите на дома. Според собственика тя казала, че съпругът ѝ е „бивш служител на Специалната въздушна служба, чийто живот може да е застрашен от екстремисти“, и че служители в предишен дом за социални грижи са се опитали да го убият. Тя настояла той да бъде регистриран под фалшиво име, а когато частният му болногледач го извеждал на разходка два пъти дневно, съпругата му настоявала той да носи шапка, слънчеви очила и ръкавици, за да не може никой да разпознае лицето му или пръстите му, увредени от измръзване.

Пазенето на тайна, за която г-жа Милингтън-Коутс настоявала, породила опасения относно строго регламентираните условия за грижите за него. През март собственикът на дома за социални грижи писал до Службата на държавния попечител, „за да повдигне въпроси, свързани със защитата“ на сър Ранулф. Той обяснил, че някои от лекарствата, които г-жа Милингтън-Коутс осигурявала на сър Ранулф -били изписани на нейно име, а не на негово.

Когато собственикът на дома за социални грижи прочел статия в „Телеграф“, в която пишело, че г-жа Милингтън-Коутс отказва да разкрие на приятелите и семейството на сър Ранулф къде се намира той, бил толкова разтревожен, че се обадил по телефона на полицията на графство Чешир. Той поискал от властите да проверят състоянието на изследователя, като посетят дома за социални грижи в Чешир, където сър Ранулф бил преместен.

Missing Sir Ranulph Fiennes was 'kept in a series of care homes illegally' https://t.co/eM92swNyVn — Daily Mail (@DailyMail) September 24, 2026

Заповедта за гаранции при лишаване от свобода, която е част от процедура по Закона за психичната способност от 2005 г., има за цел да защитава интересите на хора, които не могат да вземат самостоятелни решения заради психичното си здраве. Оценка на грижите, предоставяни на съответния човек, трябва да бъде извършена от двама професионалисти, които не участват в грижите за него, а той трябва да има определен представител или попечител - например роднина или приятел. Процедурата обикновено се прилага, преди човек да бъде настанен в дом за социални грижи. Тя трябва да бъде редовно преразглеждана, а засегнатите лица имат право да я оспорят пред Съда за защита.

Сър Ранулф се оженил за г-жа Милингтън-Коутс през 2005 г., една година след смъртта на първата си съпруга Джини. Двамата се преместили във ферма в Шропшър, където г-жа Милингтън-Коутс отглеждала коне, а сър Ранулф продължил да изследва света и често да се появява публично.

'Missing' Sir Ranulph Fiennes was 'kept in series of care homes illegally' by wife 'under false name'https://t.co/onXFxNvaS8 — LBC (@LBC) September 25, 2026

На 23 октомври 2024 г. Кралското географско дружество в Лондон организирало вечер, посветена на постиженията на британския изследовател, и по-специално на експедицията „Трансглоб“ от 1979-1982 г., но той не успял да присъства. Вместо това изпратил кратко предварително записано видео, в което казал, че не се чувства достатъчно добре, за да пътува, след като преди това е обявил, че е бил диагностициран с „Паркинсон“. Оттогава той не е бил виждан публично, а през март тази година хора от най-близкото му обкръжение се свързали с „Телеграф“, търсейки помощ, за да разберат къде се намира и какво се е случило с него.

Редактор: Станимира Шикова