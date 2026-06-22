47-годишна жена е задържана по искане на Районната прокуратура в Плевен по обвинения, че е упражнявала насилие над възрастна жена, за която се е грижила. Освен това, твърди обвинението, тя откраднала пари от дома на семейството.

Според разследващите престъпленията са извършвани в периода между 20 януари и 23 март 2026 г. в частен дом в Плевен. Жената е обвинена, че на няколко пъти е причинила лека телесна повреда по особено мъчителен начин на 88-годишна жена, за която се грижела. Освен това прокуратурата твърди, че през същия период тя е отнела общо 1500 евро от възрастното семейство.

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Пострадалите са съпрузи на 87 и 88 години. Жената страда от деменция и е неподвижна. В началото на 2026 г. нейни близки наели обвиняемата като болногледачка срещу заплащане, за да се грижи за нея ежедневно по няколко часа.

Случаят излязъл наяве, след като роднините поставили видеонаблюдение в дома. От записите те установили, че болногледачката системно упражнява физическо насилие над възрастната жена, като без причина ѝ нанася удари по главата. На кадрите се виждало и как жената взема пари от дома без знанието и съгласието на собствениците.

След подаден сигнал до полицията са предприети незабавни действия и е образувано досъдебно производство под наблюдението на Районната прокуратура в Плевен. По случая са разпитани свидетели, а видеозаписите са подложени на специализирана експертиза.

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Обвиняемата е задържана за срок до 72 часа, а прокуратурата поискала от съда да ѝ наложи най-тежката мярка за неотклонение - „задържане под стража“. Районният съд в Плевен уважил искането, като приел, че има достатъчно доказателства за съпричастността ѝ към престъпленията и опасност тя да се укрие или да извърши друго престъпление.

Съдебното решение може да бъде обжалвано. Разследването по случая продължава.