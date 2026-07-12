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Сигналът бил подаден от местен жител, който забелязал птицата да виси безпомощно, омотана в сезал
Необичайна спасителна акция се разигра в кубратското село Звънарци, където кметицата Хюсние Расимова лично се включи в спасяването на малък щъркел, увиснал от единственото щъркелово гнездо в населеното място.
Сигналът бил подаден от местен жител, който забелязал птицата да виси безпомощно под гнездото си, омотана в сезал. След като установила ситуацията, кметицата преценила, че през почивния ден помощ от институциите трудно би дошла навреме, и организирала спасителна операция със съдействието на местен земеделец, който осигурил фадрома.
Спасиха щъркелче, увиснало от гнездо в кубратското село Звънарци
За да достигне до гнездото, разположено на около седем метра височина, Расимова се качила в металната кофа на машината. Така успяла да освободи щъркелчето и да го свали безопасно на земята.
След акцията птицата била отнесена в дома на кметицата, където получила първа помощ. След консултация с експерт от Регионалната инспекция по околната среда и водите в Русе тя започнала да я храни и пои, докато състоянието ѝ се стабилизира.
Още на следващия ден при Хюсние Расимова бил доведен и втори ранен щъркел, паднал от гнездо в съседното село Севар. Двете птици били предадени на специалисти от РИОСВ – Русе, които ги транспортирали до Спасителния център на „Зелени Балкани“ в Стара Загора за последващи грижи и възстановяване.
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