Необичайна спасителна акция се разигра в кубратското село Звънарци, където кметицата Хюсние Расимова лично се включи в спасяването на малък щъркел, увиснал от единственото щъркелово гнездо в населеното място.

Сигналът бил подаден от местен жител, който забелязал птицата да виси безпомощно под гнездото си, омотана в сезал. След като установила ситуацията, кметицата преценила, че през почивния ден помощ от институциите трудно би дошла навреме, и организирала спасителна операция със съдействието на местен земеделец, който осигурил фадрома.

Спасиха щъркелче, увиснало от гнездо в кубратското село Звънарци

За да достигне до гнездото, разположено на около седем метра височина, Расимова се качила в металната кофа на машината. Така успяла да освободи щъркелчето и да го свали безопасно на земята.

След акцията птицата била отнесена в дома на кметицата, където получила първа помощ. След консултация с експерт от Регионалната инспекция по околната среда и водите в Русе тя започнала да я храни и пои, докато състоянието ѝ се стабилизира.

Още на следващия ден при Хюсние Расимова бил доведен и втори ранен щъркел, паднал от гнездо в съседното село Севар. Двете птици били предадени на специалисти от РИОСВ – Русе, които ги транспортирали до Спасителния център на „Зелени Балкани“ в Стара Загора за последващи грижи и възстановяване.