Президентът Илияна Йотова поздрави жителите на Бургас за предстоящото домакинство на „Евровизия 2027“ и пожела успех в подготовката за голямото музикално събитие.

По думите ѝ конкурсът предоставя възможност България да представи пред хилядите чуждестранни гости не само морския град, но и културата, историята и туристическия потенциал на страната. „Имаме невероятен шанс да покажем пословичното българско гостоприемство, да запознаем гостите с културно-историческите традиции на града и страната и да ги привлечем като активни туристи по Черноморието“, посочи Йотова.

Припомняме, че днес бе обявено, че Бургас ще бъде домакин на 71-вото издание на песенния конкурс „Евровизия“. След финалния етап на процедурата по избор морският град спечели надпреварата със София и ще приеме най-голямото музикално телевизионно събитие в Европа през май 2027 г.

Международната оценителна комисия приключи анализа на двете финални кандидатури. При избора са взети предвид техническите възможности на залите, транспортната инфраструктура, хотелската база, сигурността, както и способността на града да посрещне десетки хиляди гости, делегации и представители на медии от цял свят.

Президентът припомни и дългогодишната връзка на Бургас с българската музикална сцена. Тя отбеляза, че градът е родно място на едни от най-популярните български изпълнители и е домакин на утвърдени музикални прояви като конкурса „Бургас и морето“.

„Бургас има дългогодишни музикални традиции, родно място е на едни от най-добрите ни артисти и домакин на емблематични конкурси като „Бургас и морето“, а вече и на „Евровизия“. Чудесата идват с любовта към българското море и родния бряг“, заяви Йотова.

Тя изрази надежда, че гостуващите изпълнители и хилядите музикални фенове ще си тръгнат от България с топли спомени и желание да се върнат отново.

„Вярвам, че от другата година с тази любов ще си тръгнат и десетките гостуващи изпълнители и хилядите меломани. Ще отлетят оттук с въздишката на Тони Димитрова „Ах, морето“ и с топли спомени за „Бургаските вечери“, възпети от „Фамилия Тоника“, допълни президентът.

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Йотова призова жителите на морския град да използват пълноценно възможността Бургас да се представи пред европейската публика. „Нека бургазлии се гордеят с прекрасния си град и реализират по най-добрия начин възможността да бъдат домакини на Европа!“, заяви президентът.

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Редактор: Цветина Петкова