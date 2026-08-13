Снимка: Стопкадър, NOVA
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Той си отиде след кратко боледуване
Внезапно почина бившият правосъден министър Антон Станков. Той е издъхнал след кратко боледуване, съобщи БНР.
Той е роден на 17 февруари 1966 г. в Ямбол. Завършва право в Софийския университет „Климент Охридски" през 1988 г. Няколко години по-късно е назначен на длъжност младши съдия в Шуменския окръжен съд, а през 1992 г. – районен съдия в същата институция. Работи като районен съдия в Софийския aрайонен съд в периода 1994 – 1997 г. и като член-съдия в Софийския градски съд (СГС) в периода 1997 – 1999 г.
Избран е за председател на Наказателната колегия на СГС през 1999, а през 2001 г. – за член на Юридическата комисия на Българския олимпийски комитет. На 24 юли 2001 г. става министър на правосъдието в правителството на Симеон Сакскобургготски и остава на тази длъжност до 16 август 2005 г.
Станков е председател на съдебния състав към Софийски градски съд, който разглежда делото за загиналите през 2001 г. седем деца в софийската дискотека „Индиго“.
През юни 2007 г. Станков влиза в политическото ръководство на НДСВ.Редактор: Маргарита Стоянчева
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