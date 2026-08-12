Министерството на транспорта и съобщенията изнесе информация за падналия мотоделтапланер край Несебър. При инцидента един мъж загина, а друг полчуи тежки травми и беше настанен в реанимацията на УМБАЛ-Бургас. Оказа се, че около атракциона има редица нередности.

Прокурор Георги Чинев отбеляза, че под ръководството на Окръжната прокуратура в Бургас е образувано досъдебно производство за транспортен инцидент с въздухоплавателно средство. По първоначална информация управляващият го нямал свидетелство за пилот, но това ще подлежи на допълнителна проверка. Ако се потвърди неправоспособност, ще се намеси и Следствието.

Разследващите тепърва ще установяват и дали делтапланерът има лиценз. Първоначалната информация сочи, че са осъществявани нерегламентирани полети.

Водолази и допълнителна техника вадят атракциона от водата, за да започне извършването на експертизи. След направата им ще стане ясно дали е самоделно направен.

Двама мъже паднаха от делтапланер край Несебър, единият загина, другият е в тежко състояние (СНИМКИ)

При проверка още преди инцидента ГД „Гражданска въздухоплавателна администрация“ установила, че мотоделтапланерът, използван в района между Равда и Несебър, не фигурира в регистрите и има множество видими технически проблеми. Екип на администрацията бил изпратен на място още в неделя след сигнал от областния управител на Бургас.

При обхода инспекторите открили летателния апарат, скрит сред скалите между Равда и Несебър. Проверката показала, че машината не е регистрирана, а състоянието ѝ свидетелствало за липса на необходимата поддръжка. По данни на Министерството на транспорта и съобщенията двигателят бил ръждясал, по витлото имало самоделно извършени ремонти, а по конструкцията били забелязани и множество други дефекти.

След констатациите инспекторите незабавно позвънили на телефон 112. Оттам им било указано да подадат нов сигнал, ако установят, че с машината се извършва полет. Ден по-късно мотоделтапланерът излетял и служителите на ГВА отново сигнализирали на 112. Летателният апарат обаче не се върнал на мястото, от което потеглил. Полицаите, пристигнали в района, впоследствие си тръгнали, докато авиационните инспектори останали, за да уведомят компетентните служби при евентуалното му завръщане. Машината така и не се появила отново.

От Транспортното министерство уточняват, че мотоделтапланерът е бил сглобен любителски. Тъй като няма типов сертификат, за да бъде използван законно, той трябвало първо да премине пълна процедура по първоначално сертифициране. Едва след това машината е можела да бъде регистрирана и да получи необходимото специално разрешение за извършване на полети. Човекът, който я управлява, от своя страна трябва да притежава национален лиценз за любител пилот – NPPL.

Според МТС полетите с мотоделтапланера са били извършвани изцяло незаконно - без необходимите разрешения, в нарушение на изискванията за безопасност и без машината да е вписана в регистрите на ГВА. По данни на NOVA машината била използвана от години за превоз на туристи.

Обстоятелствата около инцидента се разследват и от Националния борд за разследване на произшествия във въздушния, водния и железопътния транспорт.

По информация на NOVA в момента на фаталния инцидент на борда били двама приятели, които искали да се повозят. Малко след излитането машината паднала във водата в близост до скали край Равда. Собственикът е оцелелият при инцидента.

Служители на намираща се наблизо водна база станали свидетели на падането и веднага влезли в морето с джетове, за да окажат помощ. В спасителната операция се включили както спасители, така и хора от плажа. Очевидец на акцията разказа, че не е видял двамата мъже да носят предпазни жилетки.